特朗普政府大裁國安委員會規模　預計員工數量減半

美國國家安全委員會規模據報將被大幅縮減，該委員會數十名工作人員於5月23日突然被解僱。此次裁員據透露是在兼任國安顧問的國務卿魯比奧（Marco Rubio）領導下進行，預計工作人員規模將減少至少一半。



據《紐約時報》報道，該委員會負責指導總統及其高級助理做出關鍵政策決策。然而，此次委員會改組，或將使特朗普（Donald Trump，又譯川普）以他喜歡的方式進行外交政策辯論，顧問則只能接受總統的期望，並找到實現方法，而非從頭開始製定決策，納入各種來源並提供大量不同的觀點。

圖為2025年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）與前白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）會見記者，後者因Signal醜聞被炒魷。（Reuters）

知情人士透露，一些來自其他機構的國安委員會官員將返回原來的辦公室，其他官員則被安排行政休假，並立即生效。委員會中一些專注於特定地區或問題的團隊將被解散，而一些團隊將相互合併，還有一些團隊將不復存在。

特朗普的盟友一直認為國安委員會的規模隨着時間的推移變得過於臃腫。特朗普本人則在第一任期時就開始對該委員會抱持不信任態度，認為該委員會是嚴重損害其政策觀點的根源。