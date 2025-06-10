中美倫敦經貿會談結束？　美國財政部發言人：談判仍在進行

在英國倫敦舉辦的中美經貿磋商機制首次會議進入第2日，會議從上午開始，至午餐後繼續舉行。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在會議前夕對記者表示，與中國的貿易談判進展良好，6月10日的會議預計將持續一整天。路透社引述美國官員稱，中美倫敦經貿會談結束。報道之後又引述美國財政部發言人稱，美中貿易談判正在倫敦進行。



新華社早前報道稱，中美經貿磋商機制首次會議於當地時間6月9日正式開始。中國國務院副總理何立峰代表中方出席此次會談。美國財長貝森特（Scott Bessent）、盧特尼克及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）帶領團隊出席。

圖為6月10日，媒體人員站在於英國倫敦舉辦的中美磋商機制首次會議會場外。（Reuters）

此次中美磋商機制首次會議為5月中美日內瓦會談以來，雙方又一次為化解貿易爭端展開談判。此前未有參與談判的盧特尼克領導監管美國出口管制的商務部，其加入表明稀土是美方關注的重點。

上周，中美國家領導人進行本屆美國政府上台以來的首次通話，根據中方摘要，中國國家主席習近平要求美國在貿易措施上讓步，特朗普則表示會談達成「非常積極的結論」，又指習近平已經同意恢復向美國出口稀土和磁鐵。