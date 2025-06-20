美俄公開叫板哈梅內伊斬首行動

真是殘酷！伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的人頭，居然成了美以和俄羅斯列強之間公開對抗的籌碼。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）19日表明，不排除鎖定伊朗最高領袖哈梅內伊，對他執行「斬首行動」，作為以色列對伊朗的作戰行動一環。

媒體報道說，內塔尼亞胡19日被以色列公共廣播公司Kan問到，對其閣員、以色列國防部長卡茨（Israel Katz）稍早的「哈梅內伊不能再繼續存活」聲明有何看法時明言，「我下令了，伊朗沒人應該有權（對來自以色列的攻擊）豁免」。

內塔尼亞胡還補充說，「除此之外，我不認為還適合或有必要多說任何話語，我是『行動勝於空談』的信徒」。

此前，多名美國匿名官員15日向多家媒體披露，美國總統特朗普曾否決了以色列刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊的計劃。不過，以色列總理內塔尼亞胡當天對此不置可否，另有以方官員稱報道是「捏造」。

特朗普17日則表示稱，他知道哈梅內伊在哪裏，哈梅內伊對美以而言，其實是個「容易（斬首）的目標」。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

而另一方方面，俄羅斯則對美以欲斬首哈梅內伊的說法提出警告。俄總統秘書佩斯科夫表示，若哈梅內伊遇刺，俄羅斯將作出「非常負面」反應。

據英國天空新聞網（Sky News）20日報道，克里姆林宮發言人、俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫近日在接受採訪時表示，伊朗政權發生更迭是「不可接受的」。如果伊朗最高領袖哈梅內伊遇刺，這將「打開潘多拉魔盒」，而俄羅斯將作出「非常負面」的反應。

佩斯科夫稱，「局勢極度緊張，對該地區乃至全球而言都很危險。」「若衝突參與方進一步擴大，可能會更加危險……這隻會在該地區引發新一輪對抗與緊張局勢升級」。

佩斯科夫稱「（伊朗政權發生更迭），這是無法想象的。（而且）應該是不可接受的，甚至談論這一點對每個人來說都應該是不可接受的。」天空新聞網稱，這是克里姆林宮迄今為止就以伊衝突發出的最強硬表態。

弱國不僅掌握不了自己的命運，甚至連領導人的人頭都掌握在別人手裏。不知道哈梅內伊本尊看到美以俄間這樣博弈是何感受。