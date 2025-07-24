泰柬邊境衝突升級至少2死　互指對方施襲　泰軍出動F-16戰機

柬埔寨國防部7月24日表示，柬軍在柬泰邊境遭到泰國軍隊襲擊，隨後作出反擊。泰國軍方則指，是柬方先向泰國東北部素林府的軍事基地開火，期間一名泰國士兵受傷，軍方稍晚補充，已派出6架F－16戰機戒備，其中一架戰機向柬方發射導彈並摧毀一個目標，還批評柬埔寨在附近居民區設立陣地，形同拉平民做肉盾。路透社報道指今次衝突至少2名平民死亡。



綜合外媒報道，泰國軍方指，事發於上午7時35分，當時泰方發現有柬埔寨無人機在泰軍基地附近盤旋，之後有6名全副武裝的柬方士兵逼近泰國基地，還在基地圍欄前發生對峙，強調泰國士兵喊話試圖避免衝突。

泰軍續指，在早上對峙後稍晚的上午8時20分，柬埔寨軍隊就向Ta Muen寺廟東邊200米的泰國軍事基地方向開火，而泰方在半小時後回擊，強調柬方在附近社區設立陣地，批評此舉形同「用平民作『人盾』（used civilians as human shields）」。

泰國代理總理蓬探（Phumtham Wechayachai）當日稍晚指，泰柬邊境局勢微妙，須謹慎處理並採取符合國際法的措施。

泰柬邊界過去也曾發生流血衝突。圖為2011年2月8日，泰國士兵在柏威夏寺（Preah Vihear temple）檢查站戒備。（Getty Images）

在這次交火之前，泰國周三召回駐柬埔寨大使，並驅逐柬埔寨駐泰大使。對此，柬埔寨同日晚上採取反制措施，將對泰國外交關係降至最低的二級級別，召回全數駐泰外交人員，及驅逐所有泰國駐柬外交人士。