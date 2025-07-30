日本北海道花咲港海嘯錄得0.3米　多地發布疏散警報　預計最高3米

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，日本北海道根室市花咲港已錄得0.3米海嘯，多地亦進入海嘯預警狀態。日本政府發布緊急警告，並預計高達3米的海嘯將於上午10時侵襲當地太平洋沿岸大片地區，政府已下令疏散。



日本放送協會（NHK）報道，第一波海嘯10時17分侵襲北海道根室市花咲港，10時30分錄得高度約為0.3米。

海嘯侵襲日本東太平洋沿海，日本北海道上空的直播畫面。（NHK）

岩手縣釜石市和宮城縣石卷市是2011年日本海嘯中遭受破壞最嚴重的兩個城市，NHK指這兩市的民眾已經疏散到當年災難倖存者所使用的地勢較高的安全地點。

日本氣象廳於上午9時40分將海嘯警告（津波注意報）升級為海嘯警報（津波警報）。從北海道到和歌山縣的太平洋沿岸都發出了海嘯警告。上述海嘯預警區域內的沿海居民應立即撤離至地勢較高或安全的建築物。

發布警報的地區包括：北海道東部太平洋、北海道中部太平洋、青森太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、茨城縣、千葉縣九十九里・外房、福島縣、小笠原群島、靜岡縣、三重縣南部和和歌山縣。

日本氣象廳發布海嘯警報。（NHK）

其中北海道釧路港、和濱中町則預計10時受襲，根室港預計10時30分受襲。

靜岡縣沼津市向全市沿海及河口附近的所有居民發出了疏散命令，呼籲沿海居民遠離大海。

海嘯警告發布後，宮崎縣的新富町和門川町於上午8時50分左右向町內的沿海地區和河口附近地區發布了避難指示。

2025年7月30日，日本東京，俄羅斯堪察加半島發生8.8級地震並引發海嘯警報。日本發布疏散警報後，日本共同社拍攝的相片顯示氣象廳工作人員出席新聞發布會，螢幕上寫有「發布海嘯警報」 。（Reuters）

日本青森縣東通村的東通核電站（東通原子力発電所）已經暫停運作，該核電站面向太平洋海岸，海拔13米高。福島第一核電站的營運商東京電力公司 ( TEPCO ) 宣布，在今天的海嘯警報解除之前，將暫停排放受災難污染的處理水。 2011年海嘯引發了福島核電站核災。核電廠正在進行工作的人員也已暫時撤離。

海嘯專家、東北大學災害科學國際研究所的今村文彥教授指出，堪察加半島過去也發生過大地震，其中最大的一次發生在1952年，規模與此次海嘯相當。當時，日本也遭遇了3米高的海嘯。」