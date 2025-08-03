赫爾辛基過去一年零交通死亡　官員：限速及城市規劃奏效

芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）繼2019年實現行人交通事故零死亡以來，過去一年再次創下全年零交通事故死亡案例的紀錄。



POLITICO報道稱，儘管2024年歐盟3年道路交通事故死亡人數下降了3%，但在歐洲各個城市，這些事故仍然時有發生，在人口眾多的首都城市更是如此。2023年，歐盟城市中共有7,807名歐洲人在交通事故中喪生。柏林去年有55人死於交通事故，布魯塞爾地區過去12個月內則有9人死亡。

赫爾辛基城市環境部交通工程師Roni Utriainen向芬蘭媒體表示，這一成就得益於「諸多因素……但限速措施是最重要的因素之一」。

圖為2025年5月1日，芬蘭赫爾辛基有民眾舉行五一勞動節慶遊行。（Getty）

根據數據顯示，將車輛撞擊速度從每小時40公里降至30公里可使行人死亡風險減半。為此，赫爾辛基市於2021年在大部分住宅區和市中心將行車速度上限進一步降低，並安裝70台新測速攝像頭。

Utriainen表示，這一成果還得益於數據驅動的長期交通政策和城市發展戰略，包括將城市許多區域的道路收窄及種植樹木，迫使司機在人口密集的區域更謹慎駕駛。另外，政府還投資建設了新的步行和自行車基礎設施，包括一個總長超過1500公里的自行車道網絡，同時加強公共交通基礎設施建設。

芬蘭交通安全機構Liikenneturva數據顯示，自國家以「零願景」（Vision Zero）為目標採取措施以來，赫爾辛基的交通死亡人數持續下降。