亞美尼亞阿塞拜疆將在白宮簽和約　美媒指協議暗藏「特朗普橋」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布他將於8月8日在白宮接待亞美尼亞和阿塞拜疆的領導人，舉行「歷史性的和平峰會」，並有簽署協議儀式，以結束這兩個南高加索地區國家之間持續數十年的敵對狀態。據美媒報道，作為條件美國將在兩國邊境開發一個外界稱為「特朗普橋」（Trump Bridge）的項目。



2025年，8月7日，美國總統特朗普在社交平台Truth Social上宣布：「我期待明天在白宮接待阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚），參加歷史性的和平峰會。」（Truth Social）

美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，亞、阿兩國兩國領導人將於周四開始舉行為期兩天的峰會。儘管美國支持的協議細節尚未公佈，但該協議的一個關鍵內容稱為「特朗普國際和平與繁榮路線」（TRIPP），或簡稱為「特朗普橋」（Trump Bridge）。

該計劃將通過一條備受爭議的運輸走廊路線，經亞美尼亞將阿塞拜疆大陸與後者飛地納希切萬省（province of Nakhchivan）連接起來，這條42公里長的路線在阿塞拜疆被稱為「贊格祖爾走廊」（Zangezur corridor），在亞美尼亞被稱為「休尼克路」（Syunik road）。

2025年7月10日，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚，左）與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，右）在阿聯酋阿布扎比會面。（Reuters）

據美媒引述官員透露，計劃將賦予美國開發該走廊的租賃權。預計「特朗普橋」最終將包括鐵路線、油氣管道以及光纖線路，以實現貨物和人員的流通。

該協議並未要求美國承擔過境走廊的建設費用，而是由私人企業負責開發。

2020年11月24日，阿塞拜疆軍人在阿塞拜疆卡拉巴赫地區（region of Karabakh）的阿格達姆鎮（Agdam）發表演說。（Reuters）

自1991年亞美尼亞軍隊佔領納卡地區（Nagorno-Karabakh）以來，這兩個前蘇聯成員國便關係緊張。

2023年，阿塞拜疆發動攻勢，奪取納卡地區的控制權，後來經俄羅斯斡旋下與亞美尼亞談判，但仍時有衝突，至2025年3月，阿塞拜疆外交部宣布，與亞美尼亞關於建立和平與國家間關係協議草案文本的談判已經結束。