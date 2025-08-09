美國太空人Jim Lovell逝世享年97歲　曾指揮著名阿波羅13號任務

美國太空總署（NASA）8月8日發聲明指，阿波羅13號繞月飛行任務擔任指揮角色的太空人洛威爾（Jim Lovell）於7日逝世，享年97歲。當時該任務出現問題並幾乎以災難告終，但最終在所有太空人及地面控制中心人員的努力下，使用作逃生的登月艙安全返回地球。事件後來被拍攝成熱門電影《阿波羅13號》（Apollo 13）。



NASA代理署長達菲（Sean Duffy）在聲明中向洛威爾的家人致以沉痛哀悼，並指洛威爾的一生和工作激勵了數百萬人。

達菲表示，洛威爾品格和堅定的勇氣更幫助美國實現月球任務，並將一場潛在的悲劇轉化為成功。達菲稱：「我們從中汲取了巨大的教訓，我們緬懷他的逝世，同時也慶祝他的成就。」

路透社報道，阿波羅13號是美國阿波羅計劃中的第三次登月任務，於1970年4月11日發射升空。而負責這次任務的3個太空人分別是洛威爾、斯威格特（Jack Swigert）和拉雪茲（Fred Haise）。

任務最初頭兩天皆順利進行，但直到第三天，指令艙氧氣罐中一根外露在純氧的電線引發爆炸，導致太空船嚴重受損。斯威格特看到警示燈後告訴控制中心：「休斯頓，我們這裏出問題了」（Houston, we've had a problem here）

這句經典句子後來在《阿波羅13號》電影中被改由飾演洛威爾的荷李活影星湯漢斯（Tom Hanks）說出，並改篇成現時流芳百世的對白「侯斯頓，我們有麻煩了」（Houston, we have a problem）。

由於電力供應出現危險，三名太空人放棄了指令艙，並前往登月艙並冀把它用作救生艇，以重返地球。為了節省能源，他們須忍受接近冰點的氣溫，且面臨飲用水、食物短缺。再過3天後，在眾人的努力下，他們改變航線，繞月飛行一圈後返回地球，並於1970年4月17日安全降落在太平洋海上。