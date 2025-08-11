經濟政策屢遭批評　特朗普深夜怒斥克魯格曼是「瘋子」

美國總統特朗普周日晚在自家社交平台Truth Social上發文，怒斥近來屢次批評其政策的諾貝爾獎經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman），稱他是位「反對特朗普的瘋子（Trump deranged BUM）」。



特朗普表示：「《紐約時報》的克魯格曼自我在2016年取得重大選舉勝利以來，一直在預測經濟末日和悲觀前景。換句話說，他多年來一直判斷錯誤，因為所有市場都在不斷創出新高，而且如今比以往任何時候都更高。人們因這位反對特朗普的瘋子而錯過了史上最佳市場。起訴他們！」

特朗普並未明確指出對克魯格曼的哪些言論感到不滿。但作為知名經濟學家及《紐約時報》專欄作者，克魯格曼一直以來都直言批評特朗普的經濟政策。

不久前，克魯格曼曾警告特朗普的關稅政策可能重創美國經濟，又批評特朗普在美國勞工統計局（BLS）發布最新就業數據後指控數據「被操縱」的行為，稱特朗普的說法「純粹是胡說八道」。他在接受MSNBC電視台專訪時稱：「如果你真的了解這些就業報告是如何編制的——那基本上需要數百人，甚至數千人參與其中」，他指：「很顯然，如果特朗普看到一個他不喜歡的數字或事實，他就會聲稱這是針對他的陰謀。」