特朗普要無家者離開稱華盛頓將被解放　據報軍方將部署國民警衛隊

美國總統特朗普周日（10日）在社交平台宣布要「奪回首都」，表示華盛頓所有無家者必須立即搬走、將罪犯關進監獄。周一（11日），特朗普再發文宣布「華盛頓今天將被解放」。《紐約時報》同日引述國防部官員指，美國軍方正準備在華盛頓部署國民警衛隊、打擊街頭犯罪問題。



特朗普在Truth Social上表示：「華盛頓特區今天將被解放！犯罪、野蠻、污穢和敗類將消失。我會讓我們的首都再次偉大！無情的殺害或傷害無辜人民的日子已經結束了！我迅速修復了邊境（過去3個月零非法移民），下一個就是華盛頓。」

圖為2025年8月11日，美國華盛頓特區甘迺迪中心附近的一個無家者營地。（Reuters）

國防部匿名官員表示，特朗普預計將於當日在白宮舉行的新聞發佈會上宣佈，派遣多達數百名華盛頓特區國民警衛隊成員前往首都，協助執法人員，但這些國民警衛隊可能沒有逮捕權限。

另有消息人士透露，特朗普政府還計劃暫時調派華盛頓的120名聯邦調查局（FBI）特工執行夜間巡邏任務。

2025年6月11日，美國加州洛杉磯羅伊巴爾（Edward R. Roybal）聯邦大樓附近，一名示威者站在加州國民警衛隊成員面前，抗議移民及海關執法局（ICE）近日針對非法移民的突擊搜捕。（Reuters）

特朗普再次入主白宮以來，多次批評華盛頓特區暴力犯罪與流浪漢問題，指責當地政府治理不力，多次主張聯邦政府全面介入管理華盛頓特區。他周日在Truth Social上表示計劃周一在白宮召開新聞發佈會，討論打擊華盛頓犯罪問題及其清潔和整體修繕計劃。