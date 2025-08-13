外媒：Nike吿陳冠希拖欠貨款鬧大烏龍　索償金額實為12.6萬美元

多個潮流網站8月12日報道，藝人及潮牌CLOT創辦人陳冠希遭Nike入稟，就涉嫌違約索償逾1.26億美元（約9.9億港元）。惟數小時後事情卻出現重大轉折，有報道指法庭文件出現嚴重文書錯誤，索償金額應為$12.66萬美元（約99.4萬港元）。



陳冠希2004年在香港創立CLOT，2006年首度與Nike合作，之後曾與Nike合作推出多款鞋型。至2023年10月，他宣布與adidas Originals 成為全球合作夥伴關係，並會推出全新 adidas Originals by Edison Chen 系列。

據House of Heat、Sole Retriever、Sneaker News及Hypebeast 等潮流網站報道，儘管陳冠希已轉投競爭對手adidas超過一年，但Nike仍提出訴訟。相關報道指出，違約細節仍未公開，但此舉足證 Nike 在維護品牌版圖上愈見強硬。

據潮流網站Sneaker News報道，從網上流出的法庭文件可見，Nike索償的金額應為126,615.68美元（約99.4萬港元），而不是早前報道的1.26億美元（約9.9億港元）。

更新的法庭文件顯示Nike的索償金額僅為12.66萬美金：

報道指，提交這些文件時出現重大文書錯誤。Nike提出訴訟，要求陳冠希旗下的Juice公司償還拖欠126,615.58美元（約99.4萬港元）貨款。Juice是陳冠希擁有的零售品牌，銷售Nike的產品。