中國強調維護紅海航道安全　推動也門問題政治解決

中國常駐聯合國副代表耿爽周二（12日）強調要維護紅海航道安全，推動也門問題得到政治解決。



根據央視，耿爽在安理會也門問題公開會上發言說，當前也門政治僵局持續，安全形勢脆弱，人道危機嚴峻。以色列和也門胡塞武裝相互襲擊，紅海局勢依然緊張。國際社會應該共同努力，推動也門問題早日得到政治解決、紅海局勢早日恢復和平穩定。

耿爽說，首先，要維護紅海航道安全。7月，胡塞武裝襲擊兩艘貨輪並造成人員傷亡，中方對此深表關切。中方呼籲胡塞武裝尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，停止襲擾商業船隻。紅海水域的航道安全應當得到維護，包括船員在內的平民的安全應當得到保護。同時，也門的主權、安全和領土完整也應當得到尊重。

他指，要積極推進和平進程。也門問題最終要靠政治解決，根本出路在於對話談判。中方呼籲也門衝突雙方恢復接觸，相向而行，為解決分歧展現最大誠意，為實現和解凝聚最大共識，為恢復和平作出最大努力。

耿爽還表示，要盡快緩解人道危機。也門正經歷全球最嚴重的糧食危機之一，婦女、兒童等脆弱群體的處境尤為艱難。國際社會應加大對也門的人道援助，支持也門發展經濟、改善民生，幫助也門人民渡過難關。

他說，也門和紅海局勢同中東地區局勢緊密相聯。國際社會應採取一切必要行動，儘早平息加沙戰火，緩解人道災難，推動中東地區局勢整體降溫。