中國14日起對加拿大芥花籽油徵近76%反傾銷税　加方：深感失望

中國去年就原產自加拿大芥花籽油進行反傾銷調查，商務部8月12日表示，調查證明加拿大進口芥花籽油存在傾銷，14日起將對該產品徵收75.8%的臨時反傾銷稅，以保證金的形式實施，標誌中加貿易衝突升溫。加拿大回應指，對北京的決定深感失望，但仍打算與中方進行對話。



加拿大國際貿易部長（Maninder Sidhu）和貿易部長麥克唐納（Heath MacDonald）周二發表聯合聲明表示，他們對中國的決定深感失望，並否認傾銷：「我們仍準備與中國官員進行有建設性的對話，解決我們各自的貿易疑慮。」

2025年7月14日，加拿大薩斯喀徹溫省薩斯卡通（Saskatoon, Saskatchewan），一株株正在開花的油菜生長在加拿大大草原上。（Reuters）

加拿大芥花籽種植者協會（Canadian Canola Growers Association）主席哈珀（Andre Harpe）表示，中國買家將需要向政府部門支付75.8%的保證金，才能購買加方芥花籽油，且只有北京認定相關銷售不會威脅中國農民時才會退款。

《華爾街日報》指中加貿易衝突可追溯至去年10月，渥太華宣布向中國電動車徵收100%關稅，以向美國拜登（Joe Biden）政府看齊。

2025年7月19日，無人機拍攝的加拿大薩斯喀徹溫省布萊恩湖（Blaine Lake, Saskatchewan）附近盛開的油菜花田。（Reuters）

中國是全球最大芥花籽油進口國，加拿大則是全球最大芥花籽油出口國。英媒指出，2024年加拿大對中國出口芥花籽油總額接近50億加元（約285億港元）。據加拿大芥花籽油理事會（Canola Council of Canada）的數據，芥花籽油約佔該國出口總額的四分之三。

此次亦為中國6年來第二次制裁加拿大芥花籽油。2019年，渥太華參與逮捕華為高管孟晚舟後，北京取消了加拿大最大幾家芥花籽油加工商的市場准入，直到2022年恢復。