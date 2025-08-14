韓國外長：與中國存在根本差異　將求同存異維護對華關係

早前訪美的韓國外長趙顯8月14日會見傳媒，談論包括對華關係在內的多個外交議題，他指韓國與中國存在根本性差異，但需要有效管控這些差異，並開展合作與對話，強調會以實事求是的角度出發，維護好兩國關係。



中國外交部亞洲司司長劉勁松與韓國駐華使館臨時代辦金漢圭也在周三會面，外交部指雙方就中韓關係中的一些重要問題交換意見。韓國駐華大使則表示，會面是韓中之間日常接觸的一環，稱雙方就韓方向中方派遣特使等各種事宜廣泛交換意見。

趙顯今次會見傳媒時還提到與朝鮮關係，他指自己訪美期間會見美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）時有向美方表達韓方訴求，需要總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發揮領導力，幫助韓方打破韓朝長期停滯的核談判僵局。

2025年7月31日，美國華盛頓，圖為訪美的韓國外長趙顯會見美國國務卿魯比奧。（Getty）

韓聯社報道，韓國與朝鮮關係近期緊張，朝鮮還一再拒絕韓國提出的談判提議，趙顯就指，平壤希望以擁核國家的身份與美國對話，但美國的立場是朝鮮不能擁有核武器。