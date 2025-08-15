王毅據報8.18訪印　中國：「龍象共舞」是正確選擇　將適時發消息

彭博社8月14日引述知情人士稱，中國外交部長王毅將於18日出訪印度首都新德里（New Delhi），與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）、外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會晤。中國外交部發言人林劍同日回應一系列相關問題時表示，中方將適時發布有關消息，並指中印都是發展中大國、全球南方重要成員，實現「龍象共舞」是正確選擇。



匿名知情人士稱，這次出訪標誌著中印兩國在恢復信任方面取得重大進展，而這次訪問的關鍵議程將是討論雙方如何在喜馬拉雅爭議邊界減少駐軍。

2009年11月11日，印度Bumla，圖為一名男子經過中印邊境附近的一處會議室。（Reuters）

對此，林劍同日在例行記者會上除了提及會適時發布有關消息外，也指出中印雙方現時已保持各層級往來。

中方願同印方一同落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理分歧，在上海合作組織等多邊平台加強合作，推動雙邊關係持續健康穩定發展。

2025年7月14日，中國外交部長王毅在北京同印度外長蘇傑生舉行會談。（中國外交部）

林劍也提到有關中印將恢復直航航班的報道，稱中印總人口超過28億，恢復中國內地同印度直航有利雙方人員往來和交流合作。中方與印度最近一段時間以來，已就此保持密切溝通，持續推動儘早恢復直航。