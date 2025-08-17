幫助說服特朗普？　美媒：歐洲將派芬蘭總統陪澤連斯基訪美國

當地時間8月16日，美國總統特朗普告訴歐洲領導人，他希望在下周五（8月22日）之前安排與俄烏領導人舉行三方會談，前提是他在當地時間8月18日與烏克蘭總統澤連斯基的會談進展順利。美媒得到的消息是，美國副總統萬斯和至少一位歐洲領導人預計將加入到特朗普和澤連斯基在白宮的會談。



據美國「政客新聞網」同日援引兩名歐洲外交官和一名知情人士報道，澤連斯基當地時間8月18日前往白宮與特朗普會面時，歐洲至少會派一位「特朗普最喜歡的對話者」（Trump’s favorite interlocutors）隨行，此人便是芬蘭總統斯圖布。歐方的計劃是，斯圖布可以幫助防止特朗普和澤連斯基之間爆發任何衝突，並說服特朗普將歐洲納入任何進一步的談判中。

此前，《華爾街日報》曾形容，現年57歲的斯圖布已成為特朗普「最信賴的歐洲密友之一」，兩人在海湖莊園的「高爾夫球外交」中結識，特朗普對斯圖布的球技評價很高，稱其「技術非常優秀」。而據一名知情人士透露，與特朗普關係密切、因「叫爸爸」一梗而引人關注的北約秘書長呂特也可能訪問華盛頓。

歐洲和烏克蘭方面認為，8月18日的白宮會晤是確保特朗普不會接受俄羅斯總統普京提出的那些令他們無法接受的要求的關鍵所在，例如將俄羅斯部分控制的烏克蘭領土讓與俄方。同時，歐洲人也希望避免澤連斯基在白宮再遭「伏擊」，在此微妙時刻破壞美烏關係。今年2月，特朗普和澤連斯基在白宮上演「世紀爭吵」，導致兩國關係倒退數月。

「政客新聞網」稱，特朗普和普京當地時間8月15日舉行的阿拉斯加會談，未能取得任何突破，未來之路仍充滿不確定性。

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

特朗普表示，他將於當地時間8月18日首先與澤連斯基會面，然後尋求促成普京和澤連斯基與自己一同參加三方會談。不過，普京迄今為止拒絕與澤連斯基會面，阿拉斯加會談中也沒有表示已改變了立場。

「很明顯，阿拉斯加峰會的結果引發了歐洲的擔憂，因為特朗普似乎在很大程度上接受了普京的觀點。」北約前高級官員卡米爾·格蘭德（Camille Grand）表示。

特朗普放棄了若會談未取得突破就立刻對俄羅斯實施制裁的威脅，並不再尋求立即停火，而是尋求達成一項全面協議，他在停戰問題上也採用了和普京相近的措辭。「這次會晤並非完全是一場災難，但歐洲人肯定對未來的走向感到擔憂，」格蘭德補充說：「因此，他們努力避免澤連斯基即將到來的訪問再次上演鬧劇。」

「政客新聞網」指出，儘管歐洲和烏克蘭方面在公開場合表露樂觀情緒，但私下裏，官員們對普京重返西方的紅毯歡迎儀式感到擔憂。一名歐洲官員稱：「自今年以來，擔憂一直存在，昨天的會晤並沒有（對緩解擔憂）真正起到作用。」

最近幾週，特朗普對俄烏衝突的立場反覆無常。幾個月以來，他一直將這場衝突歸咎於烏克蘭，但在美俄元首會晤前夕，他對普京和俄羅斯的批評更加激烈。他甚至揚言，如果普京在會晤後不同意停止戰爭，將面臨「嚴重後果」。

然而，在阿拉斯加與普京會晤數小時後，特朗普收回了立即停火的要求，再次表示結束衝突將由烏克蘭決定，並建議基輔方面「接受協議」，但沒有具體說明普京的建議。

特朗普在峰會後表示，他與普京就「土地交換」進行了談判，但拒絕提供更多細節，而白宮方面也沒有立即回應置評請求。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。（X@WhiteHouse）

美媒援引歐洲官員的說法稱，普京在與特朗普會談時明確提出了與烏克蘭「土地交換」的要求，其中包括他堅持要求烏克蘭放棄其東部頓巴斯地區。特朗普向歐洲領導人表示，作為交換，普京願意凍結烏克蘭其他地區目前的戰線活動，並同意不再攻擊烏克蘭或其他歐洲國家。

歐洲官員們表示，即使通過談判達成和平協議並停火，但確保歐洲和美國為烏克蘭提供安全保障仍將是一項艱巨的任務。北約前最高軍事長官詹姆斯·斯塔夫里迪斯（James Stavridis）告訴CNN，雖然土地問題更容易談判，但普京可能將「北約式的保護措施」視為更關乎生存的威脅。

據一名歐洲官員透露，法國總統馬克龍和英國首相斯塔默將於當地時間8月17日主持召開「意願聯盟」電話會議。所謂「意願聯盟」，是指已表態將在俄烏衝突結束後向烏克蘭提供軍隊和其他支持的國家。

在阿拉斯加會談前，特朗普曾表示，他支持美國在提供安全保障方面發揮一定作用——美方應提供某種形式的保證或支持，以阻止俄羅斯在和平協議達成後再次發動襲擊。在特朗普當地時間8月15日晚間與歐洲官員通話後，北歐和波羅的海國家領導人再次對這些承諾表示歡迎。

報道稱，儘管特朗普在與普京會晤的前後與歐洲進行了比以往更多的磋商，但這種頻繁的接觸似乎並未取得實質性成果。歐洲官員對特朗普未同意與普京達成協議感到欣慰，但對特朗普提出對購買俄羅斯石油的第三國徵收高額「二級關稅」的威脅感到失望。

「他們（歐洲人）想儘可能地影響談判進程，因為他們知道特朗普真的想這樣做，他們不想把主動權留給普京，」北約前官員、現任歐盟安全研究所研究分析師的朱塞佩·斯帕塔福拉（Giuseppe Spatafora）說：「總的來講，特朗普歐洲人的對話比其上任後的100天要頻繁得多，這很好。他們有影響力，但影響力有限。」

當地時間8月15日，特朗普和普京在美國阿拉斯加州會晤，進行了近3個小時的會談。這是自2021年6月以來俄美領導人首次面對面會晤，也是自2015年9月以來俄總統首次踏上美國領土。

美俄關係：圖為2025年8月15日，特朗普與普京在阿拉斯加舉行峰會後，一同會見傳媒。（Reuters）

在簡短的聯合發布會上，兩國領導人均稱會談氣氛良好且有建設性，但特朗普透露雙方並未達成任何協議。普京還用英語在現場邀請特朗普下次前往莫斯科舉行會晤，後者對此表示開放態度。

美俄元首會晤後，當地時間8月16日，特朗普和澤連斯基及其他歐洲領導人通話，並邀請澤連斯基下周一（8月18日）訪問華盛頓。澤連斯基本人證實這一消息。

「這可能將是又一次艱難的會晤。」美國「Axios新聞網」援引消息稱，此次通話「並不輕鬆，似乎對烏克蘭極為不利」。據透露，特朗普不再支持停火，並認為實現和平「取決於澤連斯基」。紐約時報則援引兩名歐洲高級官員的消息進一步稱，特朗普支持通過將頓巴斯地區（包括俄軍未佔領的領土）讓給俄羅斯來結束戰爭，而不是嘗試達成停火協議。

