日本HAMA壽司爆食安問題　3歲女童食受污染雪糕後送院

日本大型迴轉壽司連鎖店「はま寿司」（HAMA-SUSHI）周二（19日）發布公告表示，有顧客在宮城縣名取市「杜關之下」分店食用雲呢拿味雪糕後感到不適，「はま寿司」對涉事顧客及其家人致以最深切的歉意。日媒指，事源一名3歲女童在店鋪食用容器上沾有洗滌劑的雪糕後出現不適，因嘔吐、舌頭發麻木和發燒等症狀入院接受治療，周二已出院。



根據「はま寿司」公告，上周六下班後，一名清潔廚房的員工把一個用於噴灑清潔劑的工具放在雪糕冷凍櫃的頂部，導致清潔劑從工具中漏出並污染冰淇淋容器上，公司在接獲客戶通知後迅速處理冷凍櫃中的產品並清潔冷凍櫃內部。

公告指，「はま寿司」有一本手冊，規定相關設備不得放置在冰箱中或放在餐具、食物等上面。此次事件是由於員工違反手冊規定而發生，為防止類似事件再次發生，公司將確保所有員工都按照手冊進行工作，並將努力進一步加強全國門市的管理系統。