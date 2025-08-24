未簽協議先讓步？　美媒：哈佛多項調整契合白宮訴求

在數十億美元科研經費岌岌可危之際，哈佛大學雖尚未與特朗普政府達成協議，卻已提前採取多項舉措，從更名多元化辦公室到撤換學術負責人，其中不少措施與白宮要求不謀而合。



《紐約時報》報道，哈佛校長加伯已明確拒絕部份改革要求，批評相關要求過度干涉、甚至違憲，特別是涉及學校的招生與聘任自主權。但哈佛校方仍採取了一些與政府意向一致的舉措：從撤銷多元化辦公室，到更換項目負責人，逐一勾選了白宮的「清單」。

在特朗普政府壓力下，哈佛已對校園架構作出調整。今年4月，校方將「公平、多元、包容與歸屬辦公室」更名為「社區與校園生活辦公室」，隨後又撤下跨文化與種族關係基金會及相關少數群體學生辦公室的網站，並宣布整合為新的單一中心。

哈佛大學（路透社）

同時，政府要求更換部份院系領導班子，尤其是中東研究中心。在猶太校友及其他人士指責該中心資助「反猶項目」後，哈佛於3月撤換了兩名負責人，包括知名土耳其學者卡法達爾（Cemal Kafadar）。

特朗普官員還要求哈佛終止與約旦河西岸比爾宰特大學的合作。哈佛回應稱已暫停相關關係，並轉而與以色列高校建立新夥伴。

校方強調，這些變化是為了讓校園更開放、更多元。但歷史學教授韋爾德（Kirsten Weld）質疑稱，哈佛宣稱「獨立決策」的說法難以令人信服，其實與白宮壓力高度重疊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

