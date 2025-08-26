俄羅斯杜馬主席沃洛金訪華　獲習近平接見

中國國家主席習近平周一（25日）在北京會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）。



中國全國人大常委會委員長趙樂際周一較早前在人民大會堂與沃洛金共同主持中俄議會合作委員會第十次會議。

根據中國外交部網站消息，趙樂際在會議上表示，在習近平和普京的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持健康、穩定、高水平發展態勢。雙方政治互信不斷深化，戰略協作更加緊密，各領域合作有序有效推進。事實證明，中俄合作優勢互補、潛力巨大，是雙方基於各自發展振興作出的戰略選擇。

趙樂際表示，今年是中俄議會合作委員會成立20周年。中俄立法機構的機制交流與合作，為雙邊、多邊立法機構合作樹立典範，積累有益經驗。中國全國人大願同俄羅斯聯邦會議一道，以落實兩國元首重要共識為根本遵循，充分發揮合作機制平台作用，持續加強交流合作，助力中俄新時代全面戰略協作夥伴關係深入發展。

2023年11月21日，中國全國人大常委會委員長趙樂際在北京人民大會堂同俄羅斯國家杜馬主席沃洛金舉行會談。（新華社）

趙樂際稱，雙方要保持密切往來的良好勢頭，增進了解和互信，夯實相互支持、團結協作的政治基礎。他又指，要密切在各國議會聯盟、金磚國家議會論壇等多邊機制內的溝通協調，發出共同聲音，堅決捍衛二戰勝利成果，弘揚正確二戰史觀，維護以聯合國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

沃洛金則表示，在兩國元首戰略引領下，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係深入發展。俄國家杜馬願加強同中國全國人大友好交往，圍繞落實兩國元首重要共識，發揮俄中議會合作委員會機制平台作用，為促進俄中全方位合作，優化營商環境，深化人文交流，共同弘揚正確二戰史觀，維護多邊主義作出立法機構的貢獻。