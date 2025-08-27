觀眾受驚嚇死？葡萄牙鬥牛士處女秀遭680kg公牛頂撞身亡｜有片

葡萄牙22歲鬥牛士特林達迪（Manuel Maria Trindade）8月22日在里斯本上演首場鬥牛，卻在數千名觀眾目睹下慘遭頂傷，最終送醫不治。據報觀眾之中有一名73歲男子隨後也病倒並在醫院離世，傳媒未說明觀看這場致命表演的恐懼是否是導致他死亡的原因。



▼鬥牛士不敵公牛

《紐約時報》報道，特林達迪周五在里斯本的Campo Pequeno鬥牛場上演處女秀，近7000名觀眾觀看他與一頭1500磅（約680公斤）的公牛對決。

影片可見，特林達迪站在公牛跟前，在衝向公牛時疑似猶豫停下、後退，卻遭憤怒的公牛頂起來撞到圍牆上。一同上前的其他幾名鬥牛士也被撞倒。

在引開並制服公牛後，醫護人員對特林達迪進行緊急醫治，可惜他頭部受傷嚴重，送至醫院後被宣告腦死亡。葡萄牙媒體報道，他還出現心臟驟停症狀，最後於周六去世。

另據葡媒報道，現場觀眾中一名73歲的骨科醫生Vasco Morais Batista，在目睹慘狀後感到不適，接受紅十字會的醫務人員的救治，並被送往聖瑪麗亞醫院（Santa Maria Hospital），遭診斷出主動脈瘤，隨後死亡。

不同於西班牙鬥牛，葡萄牙的鬥牛表演禁止在演出結束後當場殺死公牛，而是送到屠宰場。只有少數被認為特別勇猛的公牛會被赦免，並成為種牛。

2011年9月，Jose Tomas在西班牙巴塞羅那的一場鬥牛表演。（Getty）

特林達迪是一名São Manços鬥牛隊的「Forcado」鬥牛士，其表演的特色為故意激怒公牛，使其發起攻擊，並由8名鬥牛士排成一列縱隊，通過跳上牛身將其制服。據《每日郵報》報道，特林達迪的父親也是São Manços的鬥牛士。