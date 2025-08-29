金建希涉受賄等罪遭起訴　韓國史上首對前總統夫婦同時扣押被控

韓國前總統尹錫悅夫人金建希8月29日遭獨立檢察組起訴多項罪名，她為此致歉並承諾會面對審訊及配合調查。



韓聯社及路透社報道，韓國負責調查金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）起訴金建希三項罪名，包括涉嫌違反《資本市場法》和《政治資金法》，以及《特定犯罪加重處罰法》中斡旋受賄相關規定。假如罪名成立，她或會被監禁多年。

2025年8月6日，韓國前第一夫人金建希抵達首爾特別檢察院，因涉收賄、權錢交易指控接受特別檢察官的質詢。（Reuters）

獨檢組上月2日開始調查金建希，事隔59天後終於正式起訴對方。而今次是首次有韓國前總統夫人在羈押期間被起訴，亦是當地史上第一次有前總統夫婦同時在押受審。

目前尹錫悅被控叛亂等罪名，時任總理韓悳洙29日亦被調查有關案件的獨檢組起訴涉嫌協助內亂頭目、作偽證、製作虛假公文、違反《總統檔案管理法》、使用假公文等罪。

2025年7月9日，韓國首爾，圖為尹錫悅抵達法庭出席聽證會。（Reuters）

控方指，尹錫悅去年12月3日宣布緊急戒嚴時，韓悳洙作為時任最高行政負責人之一，不僅未加以阻止，反而提供協助。韓悳洙還涉嫌為戒嚴披上「合法」外衣，在戒嚴宣布前建議尹錫悅召開國務會議，並在最初戒嚴文件存在法律瑕疵的情況下，與其合謀事後重編文件並將其銷毀。他還被控在憲法法院作虛假陳述，謊稱事前並不知曉戒嚴令文件的存在。