美國撤銷3在華半導體企業買設備授權　中國：反對出口管制工具化

美國商務部8月29日宣布，計劃取消三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK hynix）和英特爾（Intel）在中國工廠的個別許可特例（Verified End User，VEU）豁免，意味對方在華使用美國半導體製造設備時，需先向美方申請許可。對此，中國商務部發言人翌日批評，美方出於一己之私將出口管制工具化，對全球半導體產業鏈供應鏈穩定產生不利影響，中方對此予以反對。



商務部發言人30日在記者會上表示，半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成「你中有我、我中有你」的產業格局，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。

發言人稱，中方敦促美國政府立即糾正錯誤做法，維護全球產業鏈供應鏈的安全穩定，並強調中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美國商務部工業安全局（BIS）此前稱將於9月2日在聯邦公報（Federal Register）刊登公告，正式將上述實體由VEU名單中移除。而有關措施將會在公告刊登120日後，即明年1月起生效。