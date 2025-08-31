中國閱兵｜有一起喝過酒的交情　金正恩與韓國會議長禹元植或偶遇

中國9月3日將在北京舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會，包括大規模閱兵式，26名外國國家元首和政府首腦應邀出席。其中，朝鮮領導人金正恩將首次在多邊外交舞台亮相，位列嘉賓名單第二位，僅次於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。這將是金正恩上台以來罕見的國際高調活動，突顯顯中朝關係回暖，也引發國際對東亞地緣格局的關注。與此同時，韓國國會議長禹元植作為韓國代表參會，是否會與金正恩「碰面」成為焦點。



韓國總統李在明難以出席，中方轉邀國家禮賓序列第二位的禹元植與會。若實現接觸，這將是李在明政府上台以來，韓朝最高層首次在國際場合互動。《韓民族日報》引述國會議長室相關人士28日表示，這是金正恩「前所未有」的多邊外交首秀，韓方正針對各種可能性制定應對方案，但暫不便透露會面細節。

圖為2018年4月27日，朝鮮領袖金正恩與妹妹金與正在板門店和平之家，與時任韓國總統文在寅（不在圖中）會面。（Reuters）

根據《中央日報》，禹元植與金正恩曾交手，在以往韓朝首腦會談中「一起喝過酒」，不會裝作不認識，正式會談可能難實現，但在招待會等場合打招呼、寒暄並非不可能。

報道引述消息指，朝鮮已將韓國界定為「敵對國家」，不排除金正恩完全迴避會面，或在中方安排下簡單問候。關鍵取決於中朝協商後的具體動線安排。2015年抗戰勝利70周年閱兵上，時任總統朴槿惠與朝鮮代表崔龍海同場，但未曾會面。