中國閱兵｜多國領導人乘高鐵抵達北京

周一（1日），多國領導人乘高鐵抵達北京。



烏茲別克總統米爾濟約耶夫抵達北京

9月1日晚間，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

此前，米爾濟約耶夫應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

烏茲別克是上合組織創始成員國之一。2024年1月，中烏兩國元首共同宣佈發展中烏新時代全天候全面戰略夥伴關係，在更高起點上構建中烏命運共同體。

2025年9月1日，中國天津梅江會展中心，上海合作組織峰會，中國國家主席習近平、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印度總理莫迪、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和伊朗總統佩澤希齊揚合影。（Reuters）

哈薩克總統托卡耶夫抵達北京

9月1日晚間，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

此前，托卡耶夫總統應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

哈薩克是上合組織創始成員國之一，也是共建「一帶一路」首倡之地。在兩國元首親自擘畫下，中哈關係正處於歷史最好時期。中哈永久全面戰略夥伴關係不斷深化，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。

巴基斯坦總理夏巴茲抵達北京

9月1日晚，巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

此前，巴基斯坦總理夏巴茲應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。巴基斯坦是上合組織成員國。中國和巴基斯坦是山水相連的好鄰居、信義相交的好朋友，更是守望相助的好夥伴、患難與共的好兄弟。中巴全天候戰略合作夥伴關係不斷深化，擁有堅實的民意基礎、強大的內生動力、廣闊的發展前景。

白羅斯總統盧卡申科抵達北京

9月1日晚間，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

2025年8月30日，中國天津，圖為來華出席上合組織峰會與紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的白羅斯總統盧卡申科抵達天津。（新華社）

此前，白羅斯總統盧卡申科應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

這是盧卡申科第16次訪問中國。白羅斯1992年與中國建交，是首批加入共建「一帶一路」的國家之一。2022年9月，中白提升到全天候全面戰略夥伴關係。中國是白俄羅斯第二大貿易夥伴，也是白羅斯在亞洲最大的貿易夥伴。

馬爾代夫總統穆伊茲抵達北京

9月1日晚，馬爾代夫總統穆伊茲乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

此前，馬爾代夫總統穆伊茲應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

穆伊茲2023年當選馬爾代夫總統，這是他2024年來華進行國事訪問後，又一次到訪中國。中國和馬爾代夫是傳統友好近鄰，兩國人民通過古代海上絲綢之路建立友好聯繫。近年來，兩國關係深入發展，共建「一帶一路」和各領域交流合作取得豐碩成果。馬爾代夫是上海合作組織14個對話夥伴之一。

蒙古國總統呼日勒蘇赫抵達北京

9月1日晚間，蒙古國總統呼日勒蘇赫乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

此前，呼日勒蘇赫總統應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

中蒙兩國於1949年10月16日建立外交關係，雙方始終堅持睦鄰友好大方向。中國已連續多年成為蒙古國最大貿易夥伴國和重要投資來源國。

塔吉克總統拉赫蒙抵達北京

9月1日晚間，塔吉克總統拉赫蒙乘高鐵抵達北京，將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

此前，塔吉克總統拉赫蒙應邀出席在天津舉行的上合組織峰會。

當前，中塔關係正處於歷史最好時期。2024年7月，中塔關係提升至新時代全面戰略合作夥伴關係。中塔率先構建安全共同體、發展共同體，宣布構建中塔命運共同體。中塔政治互信不斷深化，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。

