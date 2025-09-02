中國閱兵｜金正恩乘專列訪華　「綠色移動城堡」成金氏家族傳統

朝鮮領導人金正恩周一（9月1日）乘專列啟程出訪中國。據朝中社報道，金正恩為出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，9月1日乘專列啟程。朝鮮外務省報道局局長金天日通報，朝鮮外長相崔善姬等黨政領導幹部陪同國家元首訪問北京。



韓聯社則引述朝鮮中央廣播電台周二（2日）的報道稱，金正恩1日搭乘專列從平壤啟程赴華，專列於2日凌晨跨越朝中邊界。知情人士稱，金正恩是在星期一下午乘列車離開平壤。

韓聯社也報道，據推測，金正恩搭乘的列車經連接新義州和丹東的鴨綠江鐵橋（中朝友誼橋）入境中國，預計2日抵達北京。朝媒在最高領導人出訪後第一時間報道相關消息實屬罕見。2023年9月10日金正恩從平壤啟程前往俄羅斯，朝鮮官媒同月12日才報道相關消息。

這張於2024年8月10日發布的照片中，朝鮮最高領導人金正恩在視察災區時，在其綠色專用火車上發表講話。（Reuters）

韓聯社稱，據預測，金正恩2日抵達北京後，將受到中方的迎接，並隨即前往釣魚臺國賓館。當天下午，北京火車站和釣魚臺國賓館附近警備較為森嚴。火車站對面的酒店等附近地區還貼出了「9月2日禁止在此停車」的告示。

金正恩自執政以來曾四次訪華，其中2018年3月和2019年1月乘坐專列，2018年5月和同年6月則乘專機「蒼鷹一號」。若按照2019年的訪華專列路線，列車將經由平壤至新義州路段（225公里）後抵達朝中邊境，通過鴨綠江朝中友誼橋入境中國。之後，列車很有可能走丹東至北京路段，行程共1133公里，途中經過瀋陽、山海關、河北唐山、天津。從平壤起計算，專列將共行駛1300多公里。

從朝中社公開的照片來看，朝鮮外長崔善姬和疑似勞動黨中央委員會國際部部長金成男的人士同乘專列。朝媒沒有提到金正恩夫人李雪主、女兒金主愛和胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正是否陪同金正恩訪華。朝鮮中央廣播電台沒有透露具體隨行人員名單，僅稱朝鮮黨政主要領導幹部陪同金正恩訪華。

金正恩訪華：圖為2025年9月2日，朝中社公開金正恩乘坐專列赴華的照片。（KCNA via REUTERS）

從平壤乘搭列車前往北京通常需要20至24小時。

路透社報道，金正恩乘坐的是標誌性綠色列車，是一個速度慢但特殊的交通工具，朝鮮領導人數十年來都在使用。

專家分析，與老化的朝鮮客機相比，這一類防彈列車為大型隨行人員提供了更安全、更舒適的空間。列車配有安保人員、食物和便利設施，以及召開會議前討論議程的場所。

韓聯社則報道，金正恩的「太陽」號專列具備防彈功能，並可搭載武裝設備，還可在車內辦公，因此比普通列車更重，由於朝鮮鐵路狀況不佳，列車時速大約只能在60公里左右。

自2011年成為朝鮮領導人以來，金正恩曾乘坐火車訪問中國、越南和俄羅斯。

越南特金會：金正恩從平壤出發，乘坐66小時火車後抵達越南同登火車站。（Reuters）

路透社報道，目前尚不清楚朝鮮領導人這些年來使用過多少列火車，但關注朝鮮交通課題的韓國專家安炳民（Ahn Byung-min，音譯）認為，出於安全因素，朝鮮領導人需要多列火車。

安炳民說，這些列車每列有10至15節車廂，其中一些僅供領導人使用，包括一間臥室。這些列車通常也設有當作金正恩辦公室的空間、通訊設備、餐廳和兩輛裝甲奔馳汽車的車廂。

路透社也報道，朝鮮國營媒體周二發布的照片​​顯示，金正恩與高級官員在飾有金色徽章和裝飾的綠色車廂旁邊抽煙休息。他們在木質鑲板辦公室坐下休息，後面有一個巨大的金色徽章，旁邊則有朝鮮國旗。

金正恩的桌上有一台金色浮雕的筆記本電腦、多個電話、一盒香煙，以及幾個裝着藍色或透明液體的瓶子。窗戶則有藍色和金色的窗簾。

安炳民說，金正恩乘坐列車前往俄羅斯時，由於兩國使用不同的軌距，列車的車輪組件必須在邊境車站重新配置。

曾撰寫朝鮮鐵路書籍的韓國前列車工程師金漢泰（Kim Han-tae，音譯）說，前往中國時沒有這樣的情況，但一旦列車過境進入中國，就會由中國機車牽引，因為中國工程師熟悉當地的鐵路系統和信號。

路透社通過媒體圖片發現，過去與中國國家主席習近平舉行峰會時，金正恩乘坐的特製列車通常由綠色DF11Z型機車牽引。這些機車由中國製造，印有中國國家鐵路集團的標誌，而且有至少三個不同的註冊序號。

不過，安炳民稱，序號為0001或0002，似乎意味着中國向金正恩提供的是專供最高級別官員使用的機車。

金正恩2019年經中國前往越南，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面時，他的列車由印有中國國家鐵路標誌的紅黃色機車牽引。

越南特金會：在眾人的注目之下，金正恩面帶微笑緩緩步出專列。（Reuters）

安炳民說，金正恩的列車在中國鐵路行駛時，最高時速可達每小時80公里，而在朝鮮鐵路的最高時速僅為每小時45公里。

金正恩的祖父金日成掌權期間經常乘坐火車出國，直至1994年去世為止。

金正恩的父親金正日三次訪問俄羅斯都只是乘坐列車，其中包括2001年展開長達2萬公里的列車之旅前往莫斯科。

金正日據報在2011年乘坐其中一列火車時，突發心臟病去世，車​​廂至今仍在他的陵墓展出。

列車一直是朝鮮國家宣傳焦點，金氏家族經常展開長途列車之旅，與全國各地的普通朝鮮老百姓見面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

