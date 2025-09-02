韓國議長赴華出席閱兵　韓媒關注會否碰面金正恩：或傳達總統口信

【中國閱兵 / 閱兵時間 / 九三閱兵 / 抗日戰爭 / 抗戰勝利】北京9月3日將舉行抗戰勝利80周年大閱兵，韓國國會議長禹元植將出席，韓媒關注禹元植會否跟朝鮮領導人金正恩在儀式上碰面，若會面成行，禹元植或向金正恩傳達總統李在明的口信。



金正恩赴華 李雪主金與正或隨行

金正恩正乘坐火車專列赴華中，韓國國情院推測，此次有外務相崔善姬、勞動黨中央委員會國際部部長金成男、勞動黨宣傳鼓動部副部長玄松月等人隨行，金正恩的夫人李雪主和胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正也可能陪同訪華。

國情院認為金正恩此次訪華可能是為修復朝中關係，拓闊自己的對外活動範圍，並爭取中方對朝提供經濟援助，為朝鮮體制發展尋求出路。

圖為2024年7月31日，朝鮮領袖金正恩乘坐專列前往鄰近中國的平安北道視察。（KCNA via REUTERS）

韓聯社指，禹元植會否與金正恩碰面備受外界關注，分析認為他們有可能在天安門城樓觀禮臺或招待會等場合「遇見」，若會面成行，禹元植或向金正恩傳達韓國總統李在明的口信。

報道指，禹元植還計劃在訪華期間會見中國全國人大和國務院高層官員，之後會於9月5日回國。

韓國總統辦公室發言人姜由楨2日在記者會表示，密切關注金正恩訪華消息和朝鮮動向。