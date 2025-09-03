法國馬賽男子持刀刺傷5人　遭警員近距離連開多槍擊斃｜有片

英國媒體9月2日報道，在法國南部城市馬賽（Marseille），一名男子在持刀刺傷5人後，遭警方開槍擊斃。



法國馬賽一名男子在刺傷5人後，遭警方開槍擊斃：

據英國廣播公司（BBC）報道，馬賽檢察官Nicolas Bessone告訴記者，該名男子手持兩把刀和一根警棍，無視警方要求他放下武器的警告。

Bessone表示，疑兇因拖欠房租而被趕出酒店，並在原先留宿的房間裏襲擊了一人，隨後又刺傷了酒店經理及其兒子。

目擊者指，當地時間2日（周二）下午3時左右，聽到馬賽老港（Old Port）附近一間烤肉店門前傳出多下槍聲。

Bessone指疑兇是一名突尼斯公民，在法國合法居住，而警方已掌握其身份。

Bessone又指，在疑兇被趕出酒店後，他持刀返回並襲擊了三人，之後又前往小食店試圖刺傷餐廳經理。

據報道，顧客們將他趕出餐廳。警方其後趕到現場，近距離向他連開多槍將其擊斃。

檢察官表示，在飯店被刺傷的一名受害者情況危殆，另外兩人也受了重傷。

報道指，法國內政部長Bruno Retailleau將於同日晚上前往事發現場了解案情。

馬賽市長Benoît Payan讚揚警方的迅速反應。他在社交平台上寫道：「保障馬賽市民的安全是我的首要任務。」