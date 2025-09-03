阿富汗地震逾1400人喪命　中國駐阿富汗使館轉交抗震救災捐款

阿富汗東部楠格哈爾省（Nangahar）8月31日發生6級地震，導致超過1400人喪命，數千人受傷。9月2日，中國駐阿富汗大使館臨時代辦包旭輝會見阿富汗災害管理部總務長阿拉姆，轉交使館、中資機構、華僑華人協會的抗震救災善款。



包旭輝表示，日前庫納爾（Kunar）等省發生強烈地震，造成重大人員傷亡和財產損失，災情牽動着中國人民的心。中國國家主席習近平在主持「上海合作組織＋」會議時向遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和受傷人員表示慰問，祝願災區人民早日克服困難，重建家園。

外交部發言人表示，願根據阿方需求提供力所能及的幫助。這充分體現了中國政府和中國人民對阿富汗政府和人民的深情厚誼。中國駐阿使館、中資機構和華僑華人協會迅速籌集價值約合35萬元人民幣的善款和救災物資，希望能幫助災區人民渡過難關。

2025年8月31日，阿富汗東部楠格哈爾省（Nangahar）發生6級地震。圖為9月2日，中國駐阿富汗大使館臨時代辦包旭輝會見阿富汗災害管理部總務長阿拉姆，轉交使館、中資機構、華僑華人協會的抗震救災善款。（中國駐阿富汗大使館）

阿拉姆感謝中方善舉，介紹地震災情和救災情況，表示患難見真情，又指習近平主席的有關表態是對阿方的巨大支持。中國是第一個向阿提供援助的國家，阿方將銘記中國人民對阿富汗人民的友好情誼，妥善使用中方捐贈的善款和救災物資，全部投入到救災和重建工作中。

在阿中資機構、華僑華人協會代表參加會見。會見後雙方舉行了交接儀式。