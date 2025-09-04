葡萄牙著名格洛麗亞登山纜車出軌　至少15死18傷

葡萄牙首都里斯本9月3日有登山纜車出軌，造成至少15人死亡、約18人受傷，傷者中至少9人情況嚴重。事發於著名的格洛麗亞登山纜車（Elevador da Glória），為當地熱門旅遊景點。當局尚未公布死者的身分或國籍，但指當中包括外國人。



事發在當地傍晚6時過後，據指由於一條鋼索鬆脫，導致一列纜車失控出軌，撞向附近一幢建築物，造成多人傷亡。有目擊者向SIC電視台（Sociedade Independente de Comunicação）稱，出事纜車「猛烈地撞上了一棟建築，像個紙箱一樣散架了。它撞擊的衝擊力巨大，而且沒有任何剎車」 。

事發後，包括里斯本市長Carlos Moedas在內，逾60名救援人員和20輛車抵達現場。畫面顯示，纜車損毀嚴重。據葡萄牙有線電視新聞網稱，事故發生時，有乘客跳出車窗逃生。

麗亞纜車可搭載40多人，是葡萄牙首都三條纜車之一。該纜車於1885年首次開通，連接里斯本市中心及以夜生活多姿多彩聞名的上城區（Bairro Alto），是居民和遊客常用交通。纜車共設兩輛車廂，連接在同一條牽引索上，平行行駛，在山坡上來回穿梭數百公尺。

當局尚未確認事故原因，但Publico指初步報告顯示，纜繩斷裂是出事原因。