18歲華裔Cosplayer悉尼遇襲　途人視若無睹警方一度拒受理｜有片

綜合外媒報道，一名華裔Cosplayer於8月25日晚在悉尼市中心街頭被多名少女襲擊，事主其後報警，惟警方一度拒絕受理。



事發於上月25日晚上約7時30分，18歲的Qian Yue身穿一件淺粉色連身裙，正在唐人街步行，突然遭到數名少女襲擊。Qian Yue稱，自己先是被打中頭部，然後被扯下假髮。施襲者還對她和她的17歲男性友人進行辱罵，並用手機拍攝襲擊過程。

從網上片段可見，當時一名少女舉着手機對準Qian Yue的臉，其朋友則在一旁焦急四顧、企圖尋求幫助。

Qian Yue稱：「我當時感到非常害怕，一邊哭一邊發抖，在街上尖叫，請求路人幫忙，可惜沒有人施予援手」。她補充，她的男友人當時沒有手機，因他擔心一旦離開，自己會再次遭到襲擊，所以當時根本沒機會報警。直至她呼救後，施襲者才跑開。

Qian Yue和友人其後到警局報案，惟警方竟因「涉案者未成年，且沒有造成嚴重人身傷害」而拒絕立案。

當Qian Yue和朋友離開警局，竟在途中再遇次上施襲少女尾隨，對方還用水槍對他們噴射和辱罵。Qian Yue追上其中一名女孩，要求對方道歉、刪除拍攝的影片，並等待警方處理。

讓人驚訝的是，一名男途人誤以為Qian Yue欺負少女，竟上前試圖制伏她。Qian Yue被推倒在地後一度暈倒，直至警方最終抵達現場，才進行第二次報案。

對此，當地警方發言人證實，他們已接到報案，是次襲擊事件中，一名18歲女子和一名17歲男子在等候公共交通工具時，遭到3名少女的言語騷擾。兩人後來再次碰到同一群少女，對方除言語騷擾，還實施攻擊。警方確認，這名男子和女子的傷勢均無需送醫治療，調查正在進行中。