倫敦反取締親巴組織示威　警方稱有890人被捕

據《衛報》報道，倫敦市中心外周六（6日）有約1500人參與反對政府取締親巴勒斯坦組織示威。倫敦警察廳指，此次示威活動共890人被捕，當中857人因支持被英國政府取締的「巴勒斯坦行動組織（Palestinian Action）」，禁組織而依據《反恐法》被捕，另有33人因其他罪名被捕，包括17人涉嫌襲警。



當日，英國國會大樓外有示威者揮舞巴勒斯坦國旗，高喊「解放巴勒斯坦」，有人舉起寫有「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動組織」的標語。半島新聞報道指，黨人群高喊「可恥」、「倫敦警察選邊站：正義還是種族滅絕」時，警方隨即開始拘捕行動。隨着警員帶離未反抗的被捕者（這些人在拘捕過程中保持被動），對峙局面不斷升級。

組織集會的「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）表示集會完全和平進行，惟倫敦警方形容警員遭受「不可容忍的」侵犯，被示威者拳打腳踢、吐口水及投擲物品。

英國政府於7月根據《反恐法》取締「巴勒斯坦行動組織」，將加入或支持該組織定義為刑事犯罪，最高可判處14年監禁。警方指，依據《反恐法》被捕的857人將由倫敦警局反恐指揮部展開調查。