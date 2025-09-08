韓國9月29日起對中國團體遊客試行免簽政策　可停留最多15天

韓國政府9月7日宣布，將從本月29日起對3人或以上、通過特定旅行社報名的中國團體遊客試行免簽入境政策，停留期限為15天。韓媒稱，韓方冀透過限時免簽政策提振旅遊業和地方經濟，以及增進中韓兩國民間友好感情。



韓聯社報道，韓國法務部、文化體育觀光部、外交部、國務調整室7日聯合發布上述計劃。計劃內容包括，中國團體遊客在9月29日至明年6月30日期間，若通過韓國政府指定的旅行社報名訪韓，可獲最長15天的免簽入境待遇，出入境須搭乘相同航班或船舶。

2010年11月27日，廣州亞運閉幕式在海心沙廣場舉行期間，中韓兩國國旗並排懸掛。. （Getty）

韓方為了防範非法滯留問題，要求該國旅行社須在遊客入境24小時前或乘船入境36小時前，在法務部服務網站登記遊客名單。

法務部出入境部門其後將審查名單，在遊客入境12小時前或乘船入境24小時前向旅行社通報結果，入境受限人員或曾非法滯留的高危人群將被排除在免簽對象之外。

另外，韓國政府擬加強制裁免簽入境人員私自脫團行為，若每季度私自脫團人員佔比超過2%，將吊銷相關旅行社參與計劃的資格。

圖為2023年4月2日，人們走近韓國首爾盛道路兩旁盛開的櫻花拍照。（Reuters）

法務部和相關部門將從8日至19日針對各旅行社通報相關指南方針，並於15日啟動專項旅行社登記程式。