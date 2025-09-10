李在明批評極右翼團體反華示威　要求研究制裁方案

韓國首爾明洞中國大使館附近，9月9日有極右翼團體發起反華示威，並與周邊商鋪產生矛盾。韓聯社引述總統李在明同日較晚時間批評，稱此類活動脫離言論自由範疇，要求有關部門針對此事研究制裁方案。



韓國政府剛於9月7日宣布，將從9月底起開始，對來自中國的團體旅客、實施臨時免簽證計劃。有極右示威者拿起橫額反對給予中國遊客免簽待遇。

李在明周一在總統府主持國務會議時，批評此類集會是搗亂行為。《韓民族日報》引述李在明對內閣成員問道：「（明洞）正在舉行侮辱特定國家的集會，你們知道嗎？」

他表示：「如果我去一個國家，當地人罵我是『醜陋的韓國人』，我可能不會去那個國家，還會告訴身邊的人也別去。」李在明指責抗議者是在「蓄意挑撥兩國關係」。

韓國行政安全部長尹昊重回應：「我們已經在加強主要外交使團周圍的安保工作，並警告活動組織者不要做出冒犯行為。」

對此，李在明表示「僅僅警告是不夠的」。他也批評示威超出了言論自由範疇，要求有關部門積極考慮加以制裁的方案。

過去數月， 中國駐韓大使館附近不時出現反華示威，部分示威者是被罷免總統尹錫悅的支持者，中國駐韓大使戴兵今年8月已向李在明政府提出，希望當局採取適切行動。