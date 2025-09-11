Charlie Kirk是誰？｜特朗普重返白宮功臣之一　常發爭議言論惹議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友，31歲右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州的猶他谷大學（University of Utah Valley）演講時遇刺死亡，槍手仍然在逃、動機未明。柯克過去十多年在各政治或校園活動上，一直表現活躍，吸引了大量右翼支持者。他在去年的總統大選中，為特朗普吸引了大量新選民，某程度上助後者勝出選舉。然而他本人也因時常在辯論或演講中發表爭議言論，而備受爭議。



綜合外媒報道，2012年，18歲的柯克與其他人共同創立了保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA），致力於全美國各大高中和大學校園推廣右翼政治理念。

柯克2016年在共和黨大會上發表的演講，使他首次被全美國民眾所認識。當時年僅22歲的他在大會上強調，共和黨是年輕和多元化的政黨而贏得全場掌聲。

柯克其後持續在全國各地發表演講，參加共和黨活動，並經常在社交媒體和podcast節目上分享他在校園內與普遍傾向自由派的學生辯論性別、氣候變遷、信仰議題的片段。據哥倫比亞廣播公司，他的節目在社交媒體上擁有數百萬粉絲關注。

2025年9月10日，美國猶他州，右翼評論員柯克（Charlie Kirk，中間穿白色T恤男子）在猶他谷大學​​演講活動上被槍殺前向人群拋帽子。（Reuters）

吸引大量選民 助特朗普再度入主白宮

在2024年的美國大選中，「美國轉捩點」和柯克在為特朗普和共和黨候選人的拉票活動中發揮了關鍵作用。他不只為共和黨吸引了大量年輕新選民，而且更成為特朗普勝出亞利桑那州選戰的功臣。

柯克及其組織當時主要在亞利桑那州進行競選活動，並明言將把注意力放在爭取投票意欲低下的保守派人士。儘管這一舉動當時備受同陣營人士的質疑，但結果無異是非常成功。特朗普在2020年輸掉亞利桑那州後，於2024以5個百分點的優勢重新贏得了該州。

2024年12月22日，美國亞利桑那州，美國時任當選總統特朗普（Donald Trump）與右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）握手。（Reuters）

然而，柯克除了被視為保守派的新星外，也被視為一個極具爭議的人物。報道指，他因反對同性婚姻和多元化、平等和包容計劃（DEI）否認氣候變遷，而招致自由派的譴責。另外，他對新冠疫情持懷疑態度，以及宣揚「2020年選舉舞弊論」也備受批評。