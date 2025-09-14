何立峰率團赴西班牙與美國會談　新華社：秉持平等態度爭取雙贏

經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。新華社13日發表題為「秉持平等態度 爭取雙贏結果 -- 寫在中美馬德里會談之前」的時評，稱雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。



《時評》稱，中美互動關乎兩國，深刻影響世界。在世界經濟面臨動盪與不確定性的當下，中美以平等對話聚共識、以切實行動促共贏，符合中美兩國共同利益，順應國際社會普遍期待。

新華社認為，今年5月以來，從日內瓦到倫敦，再到斯德哥爾摩，中美雙方三個月內舉行三場經貿會談，朝着通過對話協商解決經貿問題的正確方向穩步前行。6月5日中美元首通話，從最高層面為兩國關係校準航向、穩定航程提供戰略引領。正是通過持續的溝通，雙方對彼此關切的理解逐漸加深，減少分歧、增進共識的勢頭得以鞏固。事實一再證明，平等對話是解決問題、消除對立的最佳途徑。唯有以對話溝通的「進」，方能遏制衝突對抗的「退」。此次雙方同意將TikTok這一具體而複雜的議題納入會談，本身也再次說明雙方正延續着通過對話解決分歧的路徑。會談取得積極成果需要雙方共同努力，但美方近期仍在不斷採取單邊、霸凌做法，包括在會談前還在不斷制裁中國企業，這種行為無論是打什麼旗號，都不利於雙方通過平等會談達成互利結果。

《時評》指，對於TikTok問題，中方的立場是明確的、一貫的。中國政府高度重視數據私隱與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據。中方維護本國企業正當合法權益的決心堅定不移，將依法依規審批TikTok問題。美方應與中方相向而行，在相互尊重、平等協商的基礎上，通過對話解決各自關切，找到解決問題的辦法，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

2025年6月10日，英國倫敦，中美貿易談判的第二天，圖為中國國務院副總理何立峰離開蘭加士打府（Lancaster House）。（Reuters）

新華社還稱，此前三輪中美經貿會談取得成果，為全球市場帶來寶貴暖意。中美之所以能夠一次次坐到談判桌前，其根本在於兩國經貿關係的本質是互利共贏，這構成了雙方持續對話的基礎。雙方合則兩利、斗則俱傷。中美經濟優勢互補、互利共贏的格局，是兩國企業和人民雙向奔赴、共同努力的結果，是市場作用和國際分工的結果。保持對話勢頭，拉長合作清單，做大合作蛋糕，有利於推動中美經貿關係健康穩定發展，有利於造福兩國和世界人民。

《時評》說，即將到來的馬德里會談，既是中美雙方的深度對話，更是關乎全球信心與穩定的重要互動。世界也期待，中美雙方能夠延續對話勢頭，堅持平等互利的原則，以解決問題的實際行動，共同維護來之不易的對話成果，進而帶來雙贏、多贏結果，為兩國乃至全球經濟的穩定發展注入更多正能量。