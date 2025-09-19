網上辱罵虛擬偶像也可遭罰　韓網民唾罵PLAVE　法院判賠50萬韓圜

韓國一名網民在社交網站辱罵虛擬偶像團體PLAVE，遭PLAVE所屬公司發起民事訴訟，據韓媒報道，韓國地方法院9月17日判決該網民須賠償50萬韓圜（約2780港元）。



PLAVE於2023年「出道」，由5名虛擬男成員諾亞、藝俊、斑比、銀虎與河玟組成，在YouTube擁有109萬名追蹤者，他們會在數碼世界之中透過電腦繪圖或人工智慧（AI）生成的虛擬形象表演，又會由真人穿戴裝備，在幕後實時演繹5個角色，這些真人的身份並不公開。

據《朝鮮日報》報道，在此案中，網民A在2024年7月於社交網站發布多稿帖文批評PLAVE的外貌，又指「受不了這些韓國男人的氣質」、「不是技術問題，是背後的真人沒有才能」，並使用髒話辱罵。

PLAVE於2023年「出道」，由5名虛擬男成員組成（X@plave_official）

此引來其中一名「扮演」PLAVE成員角色的真人B不滿，最後由公司發起民事訴訟，要求該網民向PLAVE五名角色的幕後真人各賠償650萬韓圜（約3.6萬港元）。

網民A主張PLAVE是虛擬角色，並非真實人物，強調PLAVE主體與幕後真人不是共通身份。

這個說法不獲法官接納，法官指虛擬世界時代的形像不僅僅是虛擬形象，更是用戶自我表達、身份認同和社交溝通的手段，對虛擬形象的誹謗行為，也可視為對用戶外部名譽的侵犯。

法院又稱，網民A的批評內容是輕蔑的人身攻擊，而非僅僅表達觀點，指「原告人因被告的貶損言論而遭受精神損害。被告有責任賠償原告因此遭受的精神損失。」

法庭最後裁定網民A向PLAVE五名角色的幕後真人各賠償10萬韓圜（約555港元），即合共50萬韓圜（約2780港元）。