韓媒：朝鮮疑籌備閱兵儀式　紀念勞動黨成立80周年

韓聯社引述韓國政府消息人士指，朝鮮正籌備大規模閱兵儀式，以紀念朝鮮勞動黨成立80周年，並引述衛星圖像指，自今年7月來就在平壤發現懷疑為部隊軍車等設施，推測朝鮮擬在下月10日舉行的閱兵儀式的規模將遠超以往，或安排在夜間舉行。



報道引述消息人士指，根據歐盟的哨兵衛星（Copernicus Sentinel satellites）所影下的圖片中，分析出平壤美林機場附近場地，還發現有懷疑移動式發射車（TEL）行蹤。

此外，在今月初來華參加中國閱兵的朝鮮領導人金正恩，在與國家主席習近平會晤時，知悉習近平有意加強「高層交流」。加之朝鮮自今年初就平壤閱兵向多國領導人發出邀請，習近平會否出席引發韓國政府關注。

2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年大會在北京隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平連同其他訪華的外國領導人等在天安門城樓上觀看盛大閱兵儀式。（新華社）

領導朝鮮政府的朝鮮勞動黨於1945年10月10日成立，朝鮮按照慣例每隔五年和十年都會紀念建黨紀念日，並舉行大規模的閱兵和體操表演。朝鮮上一次舉行大型閱兵是在2023年9月8日晚上舉行直至次日凌晨，以紀念建國75周年。