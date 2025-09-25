中國商務部：將6美國企業列入出口管制管控名單或不可靠實體清單

中國商務部9月25日宣布，把6美國企業列入出口管制管控名單或不可靠實體清單，其中把3家列入出口管制管控名單，3家列入不可靠實體清單。



根據商務部公告，中方把亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries, Inc.）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）、全球維度公司（Global Dimensions LLC）3家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向上述3家美國實體出口兩用物項，正在開展的相關出口活動應當立即停止。

公告指特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請，公告自公佈之日起正式實施。

商務部又指，決定將薩羅尼克科技公司（SaronicTechnologies,Inc.）、愛爾康公司（AerkommInc.）、國際海洋工程公司（OceaneeringInternational,Inc.）等3家實體列入不可靠實體清單，禁止從事與中國有關的進出口活動；禁止在中國境內新增投資。

中方稱近年來薩羅尼克科技公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司等3家公司不顧中方強烈反對，與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。