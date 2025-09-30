石破茂訪韓晤李在明　雙方同意擴大日韓合作舉行定期磋商

即將卸任的日本首相石破茂9月30日來到韓國釜山與韓國總統李在明會晤，雙方就地區安全、經貿、人口等議題展開會談，就穩定發展雙邊關係達成一致，還強調將通過雙邊外交定期舉行磋商，擴大日韓合作。



綜合日韓媒體報道，日韓兩國領導人在會談後發表共同文件，包括應對解決少子老齡化和人口減少、區域協調發展、農業等日韓共同面臨的社會問題，也有對人工智能（AI）、氫能等領域的合作方案進行商討，兩國有關部門將持續開展協商。

2025年8月24日，日本東京，圖為李在明訪日並會晤石破茂。（新華社）

韓國總統發言人在會後表示，李在明向日方介紹韓國政府為緩解半島緊張局勢、建立信任、解決朝鮮核問題而採取的政策舉措，並請求日本給予合作。日韓首腦重申堅定致力於韓半島完全無核化和建立長久和平，並一致同意在當前地緣環境和全球貿易秩序變化的背景下，加強協調配合，拓展合作範圍，包括北極航道合作。石破向韓國為解決朝鮮綁架日本人問題提供的支援致謝。

石破在會談後面見傳媒，指今次與韓方會晤有意義，認為應當增加次數繼續實施互訪，稱「正在踏實的付諸實踐，提升互訪頻率有充分的可能性，希望成為名副其實的穿梭外交」。