路透社：烏克蘭獲戰斧導彈可能性不大　美國研究其他選項

一名美國官員和三名消息人士稱，特朗普政府向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）巡航導彈的計劃或許不可行，因為目前庫存已分配給美國海軍和其他用途。美國政府正在研究其他選項。



圖為2024年2月3日，美國海軍導彈驅逐艦發射一枚戰斧導彈，針對也門胡塞軍事目標進行打擊。（Reuters）

美國副總統萬斯（JD Vance）9月28日披露，華府正在考慮烏克蘭提出的這一請求。戰斧導彈的射程為2500公里，從烏克蘭發射可輕易覆蓋俄羅斯多數地區包括莫斯科。

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯）尚未作出最終決定，而且對直接與俄方對抗持謹慎態度，但他還是將此事納入考慮，反映出特朗普對俄總統普京（Valdimir Putin）在上月阿拉斯加峰會後仍拒絕停火強烈不滿。

路透社星期三（10月1日）說，美國將向烏克蘭提供有關俄羅斯境內遠程能源基礎設施目標的情報。但一名美國官員和熟悉戰斧導彈訓練與供應的消息人士，質疑美國向烏克蘭提供戰斧導彈的可行性。

圖為烏克蘭總統澤連斯基2025年9月28日在社交平台發布圖片，指基輔受俄羅斯無人機襲擊後受損嚴重，圖中可見地面起火，濃煙滾滾升空。（X@ZelenskyyUa）

這名美國官員強調，這種常用於對地攻擊任務的主力武器並不短缺，並暗示美國可能向基輔提供其他較短射程的導彈。

他說，美國可能會考慮允許歐洲盟友購買其他遠程武器並供應給烏克蘭，但不太可能向烏克蘭提供戰斧導彈。

普京星期四（2日）在黑海度假勝地索契舉行的「瓦爾代」國際辯論俱樂部會議上警告，如果美國向烏克蘭提供戰斧導彈，危險形勢勢必升級。

他說：「沒有美國軍方的直接參與，烏克蘭絕不可能使用戰斧導彈。這將意味著局勢升級，將進入一個性質全新的階段，俄美關系也將進入新階段。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

