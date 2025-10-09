以哈周四簽署協議　首階段停火方案包括哪些內容？｜新聞背後

以色列與哈馬斯據報將於當地時間10月9日中午12時（即香港時間下午5時）簽署首階段加沙停火協議。該協議最初由美國總統特朗普（Donald Trump）提出，有望成為結束這場持續兩年並造成超過6.7萬人死亡的戰爭的第一步。



以下是迄今為止已知的一些協議細節：

協議首階段將以釋放人質為重點，哈馬斯消息人士稱人質將在協議簽署後72小時內釋放，但開始釋放人質的具體時間各方消息不一。

路透社引述了解協議細節的消息人士稱，以色列人質最早可能在周六（11日）獲釋。美國總統特朗普在接受霍士新聞（Fox News）採訪時則指，人質可能會在周一（13日）獲釋，包括仍然倖存的人及已身亡人質的遺體。

2025年10月9日，以色列特拉維夫的「人質廣場」上，人質家屬和民眾慶祝以哈達成第一階段停火協議。（Reuters）

據報道，20名以色列人質仍然倖存，另有28人已身亡。但哈馬斯據稱仍然需要更長時間才能尋回所有人質遺體。

與此同時，以色列將釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，包括250名被判終身監禁、開戰以來被捕的1700名巴勒斯坦人，並將軍隊撤至美國劃定的黃線。

法媒引述哈馬斯領導層消息稱，協議還包括特朗普及調解方對以色列撤軍作出的保證。協議生效後，加沙南部通往埃及的過境點拉法（Rafah）將重新開放。停火開始後的首5天，每天將有最少400輛運送物資的貨車進入加沙，數量此後還會繼續增加。

2025年10月9日，以色列特拉維夫的「人質廣場」上，人質家屬和民眾慶祝以哈達成第一階段停火協議，一名戴着美國總統特朗普面具的人揮舞着以色列國旗。（Reuters）

協議沒有提及巴勒斯坦建國，有關加沙戰後管治安排將在下一階段進行談判。根據特朗普早前提出的「20點和平方案」，加沙將由一個技術官僚、無政治色彩的巴勒斯坦臨時過渡治理委員會進行管理，負責加沙地區日常公共服務與市政事務的運行，同時接受新成立的「和平理事會」監督，特朗普擔任理事會主席，英國前首相貝理雅（Tony Blair）將參與其中。