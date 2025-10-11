以巴達首階段停火協議 王毅談中方3點呼籲：履行「巴人治巴」
撰文：張涵語

中國外長王毅10月10日在貝林佐納（Bellinzona）同瑞士聯邦委員兼外長卡西斯（Ignazio Cassis）共同會見記者時，表明中方對以色列同哈馬斯達成第一階段停火換俘協議的看法，稱中方呼籲共同努力實現真正的全面持久停火，並認為應當履行「巴人治巴」共識和堅持「兩國方案」。
王毅表示，中方歡迎一切恢復和平、挽救生命的努力，加沙人道災難是21世紀的污點，人類的良知必須得到喚醒。
王毅稱，中方有三點呼籲：一是應當共同努力實現真正的全面持久停火，有效緩解人道危機，恢復地區穩定局面; 二是應當履行「巴人治巴」這一國際社會業已達成的共識，任何關於加沙未來的安排，都需要尊重巴勒斯坦人民自己的意願；三是應當堅持「兩國方案」大方向不動搖，只有巴勒斯坦獨立建國，實現民族正當權利，才能消除歷史不公和暴力根源，達成巴以之間的長久和平共存。
他指中方願繼續同包括瑞士在內的國際社會一道，為實現中東持久和平安寧作出不懈努力。
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室周五（10月10日）表示，已批准與哈馬斯達成的停火協議。這將促進在72小時內釋放被關押在加沙的以色列人質。另據路透社引述美國官員透露，美國將部署200名士兵監督加沙停火，但不包括美軍士兵駐紮當地。
