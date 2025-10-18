王毅：中方願同加拿大重建互信 推進雙邊關係改善
撰文：莊勁菲
出版：更新：
中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（10月17日）在北京會晤加拿大外長阿南德（Anita Anand）。王毅表示，中方願同加方加強溝通，重建互信，推進雙邊關系改善進程。
王毅表示，今年是中加建交55周年。中國國家主席習近平同加拿大卡尼總理（Mark Carney）互致信函，為中加關系改善發展指明了方向。兩國總理不久前舉行富有建設性的會見。外長此次訪華為雙方重溫建交初心、推動中加關系「再出發」提供重要契機。
王毅表示，中方願同加方加強溝通，增進了解，排除干擾，重建互信，本着向前看精神，推進雙邊關系改善進程。希望加方恪守一個中國原則，維護好兩國關系的政治基礎。
阿南德表示，卡尼總理高度重視對華合作，致力於重新校準加中關係。加方奉行一個中國政策，願同中方加強高層交往，深化互信，用好外交、經貿等領域對話磋商機制，推動貿易、農業、旅遊、能源、人文等領域合作。歡迎中國企業到加投資興業。
加拿大外長訪華晤王毅 議題包括農產品與電動車等瑞典外相晤王毅 促釋放桂民海 中國外交部：反對干涉司法主權王毅晤瑞典外交大臣：中方願對瑞典實施免簽政策王毅：中美和平共處是必須守住的底線 應開展溝通解決分歧