王毅：中方願同加拿大重建互信　推進雙邊關係改善

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（10月17日）在北京會晤加拿大外長阿南德（Anita Anand）。王毅表示，中方願同加方加強溝通，重建互信，推進雙邊關系改善進程。



王毅表示，今年是中加建交55周年。中國國家主席習近平同加拿大卡尼總理（Mark Carney）互致信函，為中加關系改善發展指明了方向。兩國總理不久前舉行富有建設性的會見。外長此次訪華為雙方重溫建交初心、推動中加關系「再出發」提供重要契機。

2025年10月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會晤加拿大外長阿南德（Anita Anand）。（外交部圖片）

王毅表示，中方願同加方加強溝通，增進了解，排除干擾，重建互信，本着向前看精神，推進雙邊關系改善進程。希望加方恪守一個中國原則，維護好兩國關系的政治基礎。

阿南德表示，卡尼總理高度重視對華合作，致力於重新校準加中關係。加方奉行一個中國政策，願同中方加強高層交往，深化互信，用好外交、經貿等領域對話磋商機制，推動貿易、農業、旅遊、能源、人文等領域合作。歡迎中國企業到加投資興業。