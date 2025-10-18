楊振寧逝世｜生前談中美教育分野：美國中小學較好只是神話

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧10月18日於北京離世，享年103歲。他生前活躍於中美兩地的大學，並認為中國的學生先應該在當地扎好根基，之後赴美發展才容易成功。



楊振寧曾在2017年5月接受《人民日報》直播專訪，期間被問到中美教育之間的差距時，表示無論是家長還是教育家，整個中國普遍都覺得美國的中小學好。他直言這是一個錯誤觀念，並指中國國內好多小學、中學的學生都被送到美國去，「家裏傾家蕩產把這個小孩送去，就是因為他們沒懂，美國的教育絕對不是比中國的中學、小學、大學的教育好。」

他以80分這種成績較好的學生為例，稱如果對方能夠考進中國一個比較好的大學並取得學士學位，再送到美國成為研究生深造，就是一生最容易成功的路徑。而他自己就是這樣，本科碩士都是在西南聯大，這些經歷給他打了非常紮實的基礎。

楊振寧生前於中國取得碩士學位，再到美國發展，其後回後中國。 (新華社)

楊振寧亦認為，多半的學生，可以說是90分以下的學生，透過好的中國教育體制令他們成才，將來做一個有用處的人。

對於美國的社會，楊振寧認為當地是一個放縱的社會，好處是它容易促進一個人個性的發展，可是走得太極端。一個中學生到美國，不管他進哪一個中學，都會有很多吸毒的同學。年輕人受了這些同學的影響，可能墮落，而且這個墮落是一下掉下去，就回不來的事情，這種危險是很多把小孩送出去的中國父母沒有想到的。

不過楊振寧覺得美國的放任社會仍有好處，例如非常聰明的，90分以上的小孩在美國佔便宜，因為他們無需規規矩矩讀書都可以自動吸收智識，所以就海闊天空，所以最聰明的人在美國容易發展。