板門店暫停參觀＋美媒「插旗」臨津閣　「特金會」或成事？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到韓國訪問在即，負責管轄板門店的聯合國軍司令部宣布，將於亞太經濟合作組織峰會前開始暫停共同警備區特別參觀活動；這一宣布引發外界紛紛揣測，此舉很可能是為「特金閃電會晤」做準備。



韓國政府消息人士周一（10月20日）透露：「10月27日至11月1日期間，板門店特別參觀活動將暫停。」 亞太經和論壇（APEC）將於10月30日與11月1日舉行，而據韓國消息人士透露，特朗普料提前在29日訪韓、停留兩天一夜，其間或為與朝鮮領導人金正恩的會晤預留了窗口。

美國有線電視新聞網絡（CNN）18日曾報道，美國政府內部近期確曾討論過特朗普亞洲行期間與金正恩會面的設想。但多名官員對此持懷疑態度，認為特朗普團隊迄今尚未準備任何議題進行實質談判。據了解，美方今年初曾通過紐約試探與朝方溝通，但並未獲得回應。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

與朝一河之隔的臨津閣 CNN預定場地獨家直播

同時，CNN也正在為特朗普訪韓進行前期準備。據《首爾新聞》20日報道，CNN計劃在特朗普訪韓期間，於距離朝鮮邊界僅一河之隔的臨津閣搭建直播台。本月初，CNN更與臨津閣世界和平公園附近的一間咖啡廳接洽，提出「特朗普可能訪問此地」，並在10月29日至11月1日期間預定露台拍攝場地。據悉，CNN已支付部分定金，並要求業主謝絕其他媒體預約，以確保獨家拍攝權。

2008年10月7日，圖為韓國坡州市臨津閣主題建築北面。（網絡圖片）

咖啡廳位於普通遊客可及的最北端，從咖啡廳露台可直接眺望板門店、邊境鐵柵欄及朝鮮一側地區。值得注意的是，2019年6月30日特朗普與金正恩突發會晤前夜，CNN亦曾在此區域架設直播設備。臨津閣作為韓朝戰爭與分裂的象徵性地點，地理位置具有高度象徵意義。

學者：特金閃電會晤能否實現 關鍵在金正恩

不過，韓國外交界普遍認為，特朗普此次訪韓時間短暫，行程緊湊，「閃電會晤」實現的可能性不高。

慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出：「關鍵仍在金正恩。自2019年河內峰會破裂後，朝鮮要求的不再是形式上的會談，而是美國承認其擁核地位。若無成果保障，貿然會晤反而可能適得其反。」

儘管如此，雙方近期確有「重啟接觸」的跡象。金正恩9月21日在最高人民會議講話中罕見提及與特朗普的「美好回憶」，白宮隨後回應稱，對「無前提對話」持開放態度。

特朗普曾多次與金正恩見面，包括2019年踏足板門店的一次。（Getty Images）

韓國政府內部對此看法分歧：駐美大使康京和17日在國會答辯中透露，目前「沒有跡象顯示APEC期間會促成朝美接觸」。但統一部長鄭東泳則認為：「從跡象和分析來看，朝美領導人臨時會晤的可能性並非為零。」他指出，在中俄可能支持的背景下，金正恩或將特朗普視為「最後一位可直接對話的美國總統」，這成為促成突發會晤的最大動力。

2019年6月，特朗普出席日本G20峰會後突然通過社交媒體提議與金正恩會晤，僅32小時後兩人即在板門店實現歷史性握手。如今，隨着CNN再度提前佈局板門店，「特金再會」的猜測再度升溫。

