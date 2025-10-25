日本自民黨建議上調離境稅3倍至3000日圓　應對過度旅遊

日本執政黨自民黨10月23日建議，將目前每人1,000日圓（約51港元）的離境稅提高至每人3,000日圓（約152港元），希望利用新增收入來應對大量旅客湧入帶來的挑戰。



據《每日新聞》報道，這項由自民黨旅遊事務委員會提出的提案正值新首相高市早苗領導的政府內部醞釀一項計劃，擬將國際旅遊稅（正式名稱）提高至3000日圓。高市早苗在就任首相之前就提出了這個想法。

專家小組表示，這項於2019年開徵的稅收對於債台高築的日本而言是一項穩定的收入來源。日本計劃到2030年每年吸引約6000萬外國遊客。

目前，包括日本公民在內的離境遊客每人必須繳納1,000日圓。截至今年3月，日本僅在2024財年就實現了創紀錄的525億日圓（約27億港元）離境稅收入。

這筆收入將用於改善接待能力和交通等基礎設施。

今年，日本可望迎來史上最多的外國遊客，截至9月底，遊客人數已突破3,000萬，是史上達到這數字最快的一年。

儘管旅遊業的繁榮讓地方受益，但也暴露出各種問題，包括過度旅遊、噪音、污染以及一些遊客的行為問題。

該小組負責人表示：「我們需要將旅遊業培育成一個可持續發展的產業。」

因應日益增長的航空旅行需求，東京附近的成田機場計劃將其升降架次容量從目前的每年30萬架次提升至34萬架次。預計2025財年，升降架次總數將達25.5萬架次。

此次上調將於26日（周日）生效，是東京都政府15年來首次上調升降航班次數。預計到2029年3月，隨着新跑道的投入使用，東京都政府預計總升降航班將達到50萬架次。

2025年6月19日，日本京都，身穿和服的遊客在炎熱的天氣裏用傘遮擋太陽。（Getty）

作為主要服務國際航班的樞紐之一，成田機場在2024財年接待的外國旅客數量首次突破2,000萬人次。

日本今年一直是外國遊客的熱門目的地，部分原因是日圓疲軟，讓前往日本旅行相對便宜。