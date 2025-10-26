就各自關切安排達基本共識　何立峰：中美經貿關係本質是互利共贏

中美代表星期天（10月26日）結束為期兩天的談判。中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰說，在經貿合作中出現的分歧和摩擦，中美雙方應本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決彼此關切的辦法。中美本輪談判結束後，同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。



根據新華社報道，中美雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。

中國副總理何立峰（左二）2025年10月25日在馬來西亞出席與美方官員的會議（Reuters）

何立峰說，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、斗則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。

對於在經貿合作中出現的分歧和摩擦，雙方應本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決彼此關切的辦法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

