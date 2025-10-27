日本「食人熊」或成新常態　驅熊鈴恐反招殺身之禍？｜新聞背後

2025年日本全國熊類襲擊事件頻傳，截至10月已造成10人死亡，創下歷史新高。過去多出現於郊區的熊隻，如今頻繁現身於地鐵站附近、公寓住宅區等都會核心地帶，專家指，這顯示人熊衝突已進入全新階段。



包括《朝日新聞》在內日媒報道，過去普遍認為熊隻僅活動於森林周邊鄉鎮，但今年情勢劇變。山形縣截至10月19日已累積1673單目擊通報，達2024年全年的5倍。東京青梅市亦發現熊隻活動痕跡。專家指出，都會區目擊案例已從特例轉為常態，顯示熊類活動範圍正持續擴張至人類生活核心區域。

森林綜合研究所專家大西尚樹分析，當前情勢已「完全進入不同階段」。他強調，雖尚未證實熊隻是否系統性地將人類視為食物來源，但可能已透過經驗累積認知到「人類不如想像中強大」。這種學習行為若持續發展，恐導致熊類從防衛性攻擊轉向主動獵食，徹底改變人熊互動模式。

熊（Unsplash / @chris_oggerino）

生態研究者佐佐木俊尚提出更嚴峻警告，那就是本州黑熊歷史上極少食人，但今年岩手連續發生3單案例，顯示熊類行為模式正在改變。他比喻，當熊隻透過分食遺體習得人肉滋味，可能形成「食人習慣」。特別在秋田、岩手地區，此類熊隻數量正逐漸上升，若被熊類主動視為獵物，傳統防熊措施可能失效，甚至連驅熊鈴聲都可能反成吸引熊隻的訊號。

面對生態平衡改變，大西尚樹稱「不讓熊靠近社區至關重要」，並號召大家採取對策，包括盡早摘取柿子樹上的果實，以及嚴格遵守不在前一夜，而是在當天早上丟棄垃圾。