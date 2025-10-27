韓國人氣貝果店員工疑過勞死　調查指曾連續工作21小時　公司否認

韓媒周一（10月27日）報道，一名20多歲、在「倫敦貝果博物館」工作的年輕員工因每周上班長達58小時至80小時，今年7月不幸離世。此時距離他去年5月入職僅過去14個月。



《每日勞動新聞》報道，死者家屬已申請工傷賠償，但公司否認其死亡與工作有關，並拒絕提供相關工作時間證明。該員工在入職後的14個月內，曾被調派至4家不同的分店工作，從江南、水原再到仁川，僅勞動合同就更新了3次。

韓國正義黨同日稍後時間指，經收集排班表和KakaoTalk對話記錄，發現他在離世前一周工作80小時，而從他去世前兩週到十二週，他被證實平均每週工作58個小時，表現出長期過度勞累。

離世5天前，他甚至曾連續工作21小時。在他過世前4天，也就是7月12日，仁川分店開業，他平均每天工作13個小時，即使在休息日也工作。而在去世前一天，他早上9點上班，直至臨近午夜才下班。

報道指，除了店內工作，他還經常在下班後獨自在家處理文書工作，甚至在休息日到咖啡廳繼續辦公，若將這些隱形工時也計算在內，他的實際工作時間可能更長。

正義黨稱，如此突然增加工作時間，發生過勞死的可能性極高，推測這可能是慢性過度勞動與急性過度勞動疊加，最終導致過勞死。