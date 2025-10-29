中美領導人會晤將於釜山登場　特朗普會否見金正恩成懸念

善用「舞台效應」的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在韓國與中國國家主席習近平會面之後，會不會再創造一次閃電又吸睛的「特金會」，與朝鮮最高領導人金正恩會面？



這是韓國媒體和輿論連日來高度關注的話題。「習特會」選在韓國釜山而不是在APEC主辦地慶州舉行，更加大了外界揣測。

中國國家主席習近平與美國總統特朗普2019年夏在大阪G20峰會上會面。（Getty）

彭博社報道，美國國務院發言人表示，國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期一（10月27日）與中國外交部長王毅通電話時說，中美元首會晤將在釜山舉行。

有韓國網絡媒體分析稱，之所以選在釜山而不是慶州，是因為慶州沒有機場，而釜山有機場和空軍基地。如果特朗普與習近平會面後，要飛往板門店或飛去朝鮮境內與金正恩見面，就可以迅速啟動。

美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）上周告訴媒體，特朗普將在韓國時間星期四（10月30日）上午與習近平會面，過後啟程回國。韓國媒體則報道稱，特朗普在星期四晚上才啟程返美。由於下午沒有排公開行程，引發外界猜測，特朗普可能利用下午空檔與金正恩見面。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

韓國統一研究院高級研究委員洪珉星期二（10月28日）在CBS廣播節目上說，有消息稱，特朗普可能訪問朝鮮元山。若從釜山金海機場出發，乘坐空軍一號前往元山，行程僅需約一小時。不過，有韓國外交人士認為，出於安保考慮，特朗普赴元山的可能性較低。

韓國《東亞日報》旗下電視台則報道，美國已提出在星期四（10月30日）借用釜山金海機場跑道的申請。

特朗普曾在2018年和2019年與金正恩會晤三次。兩人最後一次是在2019年6月於板門店會面。據《紐約時報》報道，特朗普曾短暫跨過朝韓邊界線，成為首位踏上朝鮮領土的美國領導人，那次的板門店「特金會」只花了36小時安排促成。

特朗普近日多次表示，希望再次與金正恩見面，並稱雙方「關係很好」。

